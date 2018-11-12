12.11.2018 15:30

На Гоптовке у водителя нашли травмат

В воскресенье пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.



// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Nissan». 32-летний водитель следовал в Россию.

Во время погранично-таможенного оформления на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и боеприпасов.

В ходе дальнейшего осмотра, в сумке мужчины, правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Сафари» и патроны к нему.



Сейчас пистолет изъят и передан сотрудникам фискальной службы.