Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке у водителя нашли травмат
12.11.2018  15:30   

На Гоптовке у водителя нашли травмат

В воскресенье пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.


// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Nissan». 32-летний водитель следовал в Россию.

Во время погранично-таможенного оформления на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и боеприпасов.

В ходе дальнейшего осмотра, в сумке мужчины, правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Сафари» и патроны к нему.

Сейчас пистолет изъят и передан сотрудникам фискальной службы.

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  оружие, пистолет, пограничники, харьков, гоптовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия В Харькове будут судить патрульных, которые отобрали у мужчины авто по схеме «двойника» 12.11 Криминал и происшествия Полиция просит помощи в расследовании хулиганского «огнестрела» на выходных 06.11 Криминал и происшествия Более сотни харьковчан избежали уголовной ответственности (ФОТО)
 
 

Видео

По данным ХТС 99% жилого фонда Харькова сейчас с отоплением
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 