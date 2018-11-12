На Гоптовке у водителя нашли травмат

В воскресенье пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.
В пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Nissan». 32-летний водитель следовал в Россию.
Во время погранично-таможенного оформления на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и боеприпасов.
В ходе дальнейшего осмотра, в сумке мужчины, правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Сафари» и патроны к нему.
Сейчас пистолет изъят и передан сотрудникам фискальной службы.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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