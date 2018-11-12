12.11.2018 15:45

Родители-садисты, получившие сроки за пытки ребенка, их защитники и обвинители подали аппеляции на решение суда

12 ноября дело должно было быть передано в Харьковский апелляционный суд для рассмотрения



// facebook

09.10.2018 судьей Октябрьского районного суда г.Харькова Васильевой Н.Н. вынесен приговор по уголовному делу № 639/7625/17 по обвинению харьковчан ( «ужасный родителей» маленького мальчика 2013 года рождения) в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст.166 УК Украины) , в умышленных тяжких телесных повреждениях (ст. 121 УК Украины), истязании (ст.127 УК Украины), вследствие чего ребенок умер.

Обоих родителей, согласно приговору, признаны виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, носящим характер особого учения, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст.121 УК Украины).

Кроме того, осужденного (отца умершего ребенка) также признан виновным в применении пытки, а также умышленных средней тяжести телесных повреждений, и назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу оставлена ранее избранная мера пресечения - содержание под стражей.

Осужденную (мать умершего ребенка) также признана виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, и назначено окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, взяв ее под стражу в зале суда немедленно.

На вышеуказанный приговор суда подано 4 апелляционные жалобы:

01.11.2018 со стороны осужденного,

06.11.2018 со стороны осужденной,

08.11.2018 со стороны Харьковской местной прокуратуры № 2,

08.11.2018 со стороны защитника осужденной.

Срок на апелляционное обжалование продолжается до 08.11.2018.

В течение трех дней после окончания указанного срока, дело будет направлено в Харьковский аппеляционный суд для рассмотрения.