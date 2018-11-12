12.11.2018 17:17

Разбойник, напавший на женщину в собственном доме, задержан

Под Харьковом молодой парень-рецидивист поздней ночью ограбил дом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 ноября около 01-00 в местную полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный стучит по окнам и выламывает дверь в ее доме.

По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Полицейские установили, что парень пришел к домовладениям потерпевшей, имея с собой заранее заготовленную металлическую трубу. После чего он разбил окно и залез в дом.

В доме правонарушитель напал на женщину, завладел ее деньгами в сумме 600 гривен и паспортом. В дальнейшем он закрылся в доме и препятствовал свободному передвижению потерпевшей.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под стражей.