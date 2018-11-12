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12.11.2018  17:17   

Разбойник, напавший на женщину в собственном доме, задержан

Под Харьковом молодой парень-рецидивист поздней ночью ограбил дом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 ноября около 01-00 в местную полицию обратилась 43-летняя женщина.  Она рассказала, что неизвестный стучит по окнам и выламывает дверь в ее доме.
 
 По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника.
 
Полицейские установили, что парень пришел к домовладениям потерпевшей, имея с собой заранее заготовленную металлическую трубу.  После чего он разбил окно и залез в дом. 
 
В доме правонарушитель напал на женщину, завладел ее деньгами в сумме 600 гривен и паспортом.  В дальнейшем он закрылся в доме и препятствовал свободному передвижению потерпевшей.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.  187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.  В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, харьков, разбойник в доме
 
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