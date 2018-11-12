12.11.2018 17:31

Суд вынес приговор мужчине, который убил гостя и спрятал тело на соседском дворе

Приговором Харьковского районного суда 51-летний житель Мерефы признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы.



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Трагедия случилась в этом году на майские праздники. Осужденный выпивал вместе с 43-летним знакомым у себя дома. Гость взялся приготовить блюдо к столу, однако нетрезвом хозяину показалось, что он это делает неопрятно. Между мужчинами возникла ссора. Тогда разъяренный владелец жилья схватил штык и ударил им в сердце собутыльника. Мужчина погиб на месте.



Чтобы скрыть преступление, приговорен ночью перенес тело в соседний двор и сбросил в хозяйственной ямы. Страшную находку хозяева соседнего дома обнаружили только через две недели.



Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.