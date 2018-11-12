Суд вынес приговор мужчине, который убил гостя и спрятал тело на соседском дворе

Приговором Харьковского районного суда 51-летний житель Мерефы признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам лишения свободы.
Трагедия случилась в этом году на майские праздники. Осужденный выпивал вместе с 43-летним знакомым у себя дома. Гость взялся приготовить блюдо к столу, однако нетрезвом хозяину показалось, что он это делает неопрятно. Между мужчинами возникла ссора. Тогда разъяренный владелец жилья схватил штык и ударил им в сердце собутыльника. Мужчина погиб на месте.
Чтобы скрыть преступление, приговорен ночью перенес тело в соседний двор и сбросил в хозяйственной ямы. Страшную находку хозяева соседнего дома обнаружили только через две недели.
Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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