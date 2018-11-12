12.11.2018 18:12

Водитель Lexus, погубивший двух пешеходов, вышел из тюрьмы под залог

После суда виновник ДТП попал в больницу, а затем на свободу.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на пресс-службу полиции, водитель Lexus, сбивший под Харьковом двоих мужчины, вышел под залог.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 ноября в Солоницевке.

По данным правоохранителей, внедорожник на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД повлекшее за собой гибель двух человек").

Водителем оказался предприниматель из Дергачей, занимающийся продажей деревьев и рассады.

На заседание по избранию меры пресечения мужчину доставили в инвалидном кресле. Он жаловался на плохое самочувствие и отказывался общаться з журналистами.

Судья отправил подсудимого в СИЗО на два месяца, однако оставил за ним право внести залог в размере 140 тысяч гривен. Как стало известно сегодня, Алексей Босенко уплатил указанную сумму.