Зарево на Салтовке: в огромном недострое загорелась крыша (ФОТО)

Пожарные продолжают ликвидировать остаточные очаги возгорания.
Сообщение о пожаре поступило около четырех часов утра 13 ноября.
Загорелось здание по ул. Шевченко, 260, принадлежащее частному предпринимателю, которое пока не эксплуатируется.
Заявитель указывал на большое пламя, которое бушевало на большой площади.
К месту происшествия немедленно направили 6 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей выяснилось, что в здании горела крыша на площади около 800 кв. м.
На тушение этого пожара пожарные подали сразу 8 пожарных стволов. В 4:42 им удалось локализовать огонь. Проводятся мероприятия по окончательной ликвидации отдельных очагов горения.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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