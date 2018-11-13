13.11.2018 11:58

В квартире на Танкопия нашли убитую женщину

12 ноября около 19.00 в Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Танкопия жительница квартиры в течение семи дней не выходит из дома, ощущается неприятный запах.



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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили тело 51-летней жительницы квартиры со следами насильственной смерти.



В ходе опроса жителей дома стало известно, что с июня женщина жила с 42-летним мужчиной. Последний раз ее видели вечером 7 ноября после того, как ее сожитель нанес ей телесные повреждения в ходе конфликта.



С места преступления вещественные доказательства изъяты. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Работники полиции установили личность сожителя убитой женщины, который обоснованно подозревается в совершении убийства. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения и задержания.