Главная Новости Криминал и происшествия В квартире на Танкопия нашли убитую женщину
13.11.2018  11:58   

В квартире на Танкопия нашли убитую женщину

12 ноября около 19.00 в Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Танкопия жительница квартиры в течение семи дней не выходит из дома, ощущается неприятный запах.


// Facebook

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили тело 51-летней жительницы квартиры со следами насильственной смерти.

В ходе опроса жителей дома стало известно, что с июня женщина жила с 42-летним мужчиной. Последний раз ее видели вечером 7 ноября после того, как ее сожитель нанес ей телесные повреждения в ходе конфликта.

С места преступления вещественные доказательства изъяты. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Работники полиции установили личность сожителя убитой женщины, который обоснованно подозревается в совершении убийства. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения и задержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Криминал и происшествия Убийство школьницы в Покотиловке: полиция прочесывает два поселка 07.11 Криминал и происшествия Мужчина зарубил топором незванного гостя (ФОТО) 05.11 Криминал и происшествия Убийство 15-летней девушки в Покотиловке: полиция опубликовала ФОТОРОБОТ подозреваемого
 
 

Видео

На КП "ХТС" прошли общественные слушания
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 