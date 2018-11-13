На Московском проспекте у мужчины украли барсетку. Вор далеко не ушел

Харьковские патрульные оперативно разыскали гражданина, вероятно причастного к краже.
Днем 12 ноября патрульные получили сообщение о краже. ЧП произошло на Московском проспекте.
По предварительной информации, неизвестный похитил у гражданина барсетку с документами и денежными средствами в размере 500 гривен.
В результате отработки вызова, правоохранители обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Гражданин имел при себе барсетку с документами заявителя и денежными средствами.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий обнаруженного мужчину патрульные передали следственно-оперативной группе.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Желательно уделить время общению с друзьями или в кругу семьи.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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