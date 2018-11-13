13.11.2018 14:02

На Московском проспекте у мужчины украли барсетку. Вор далеко не ушел

Харьковские патрульные оперативно разыскали гражданина, вероятно причастного к краже.



// Патрульная полиция

Днем 12 ноября патрульные получили сообщение о краже. ЧП произошло на Московском проспекте.



По предварительной информации, неизвестный похитил у гражданина барсетку с документами и денежными средствами в размере 500 гривен.



В результате отработки вызова, правоохранители обнаружили мужчину, который подходил по ориентировке. Гражданин имел при себе барсетку с документами заявителя и денежными средствами.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий обнаруженного мужчину патрульные передали следственно-оперативной группе.