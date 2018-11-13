Главная Новости Криминал и происшествия 21-летний изюмчанин «заработал» четверть миллиона на кражах
13.11.2018  14:32   

21-летний изюмчанин «заработал» четверть миллиона на кражах

За месяц парень обокрал три магазина.


// Нацполиция

В полицию Боровского района стали поступать сообщения о кражах из магазинов. Правонарушитель был задержан после совершения очередной кражи в одном из местных магазинов.

Установлено, что кражи злоумышленник совершал в ночное время суток. Попадал внутрь магазинов путем взлома замков и похищал все, что видел: продукты питания, одежду, обувь, кассовые аппараты. Похищенное мужчина вывозил на собственном автомобиле.

Вещественные доказательства изъяты.

Продолжается проверка причастности правонарушителя к совершению аналогичных преступлений на территории района.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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