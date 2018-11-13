13.11.2018 12:49

Земельный вопрос больше не создаст проблем харьковской школе

Прокуратура потребовала узаконить землю под школой.



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Как сообщает Прокуратура, Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры обратился в Харьковский окружной административный суд с исковым заявлением.

Прокурор требует от районного совета и местного отдела образования оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под школой.

Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Оксана Черкашина, 6 га под школой в одном из поселков на Змиивщине не оформлялись в соответствии с требованиями законодательства в течение нескольких десятилетий – с момента основания учебного заведения.

Поскольку отсутствие правоустанавливающих документов на участок может стать причиной злоупотреблений в отношении распоряжения школьной территорией, прокуратура обратилась в суд с требованием узаконить земли под школой.