Под Харьковом тушат склад с отходами (ФОТО)

Пожарные локализовали пожар в частном складском здании.
Около шести часов утра 13 ноября в одном из микрорайонов Лозовой возник пожар в одноэтажном складском здании, принадлежащем частному предпринимателю.
К месту вызова прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные ведомственной пожарной охраны Лозовского кузнечно-механического завода.
На тот момент внутри склада горел разнообразен хлам: отходы семян подсолнечника, дрова и пластик. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение огня подано 3 пожарных ствола.
В 6:28 пожар локализован. На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 пожарных.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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