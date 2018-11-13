13.11.2018 15:02

Под Харьковом тушат склад с отходами (ФОТО)

Пожарные локализовали пожар в частном складском здании.



// ГСЧС

Около шести часов утра 13 ноября в одном из микрорайонов Лозовой возник пожар в одноэтажном складском здании, принадлежащем частному предпринимателю.



К месту вызова прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные ведомственной пожарной охраны Лозовского кузнечно-механического завода.

На тот момент внутри склада горел разнообразен хлам: отходы семян подсолнечника, дрова и пластик. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение огня подано 3 пожарных ствола.



В 6:28 пожар локализован. На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 пожарных.



Причина возникновения пожара устанавливается.