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13.11.2018  15:02   

Под Харьковом тушат склад с отходами (ФОТО)

Пожарные локализовали пожар в частном складском здании.


// ГСЧС

Около шести часов утра 13 ноября в одном из микрорайонов Лозовой возник пожар в одноэтажном складском здании, принадлежащем частному предпринимателю.

К месту вызова прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные ведомственной пожарной охраны Лозовского кузнечно-механического завода.

На тот момент внутри склада горел разнообразен хлам: отходы семян подсолнечника, дрова и пластик. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение огня подано 3 пожарных ствола.

В 6:28 пожар локализован. На месте происшествия работают 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 пожарных.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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