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13.11.2018  15:37   

Правоохранители разыскали водителя, который сбил несовершеннолетнего и покинул место происшествия

В совершении преступления сотрудники Чугуевского отдела полиции разоблачили 21-летнего парня.


// Нацполиция

11 ноября в 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что в центре города Чугуев неизвестный водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 14-летнего парня и скрылся. Пострадавшего доставили в местную больницу с ссадинами и ушибами.

Работники сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского отдела полиции быстро установили водителя автомобиля, 21-летнего местного жителя.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НПё
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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