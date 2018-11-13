Правоохранители разыскали водителя, который сбил несовершеннолетнего и покинул место происшествия

В совершении преступления сотрудники Чугуевского отдела полиции разоблачили 21-летнего парня.
11 ноября в 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что в центре города Чугуев неизвестный водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 14-летнего парня и скрылся. Пострадавшего доставили в местную больницу с ссадинами и ушибами.
Работники сектора реагирования патрульной полиции Чугуевского отдела полиции быстро установили водителя автомобиля, 21-летнего местного жителя.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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