Мужчины, организовавшие незаконную переправу через границу, приговорены к немалым срокам

Приговором Двуречанского районного суда двух местных жителей признали виновными в организации незаконной переправки людей через государственную границу.
Один из них приговорен к 7,5 годам за решеткой, другому назначено наказание на 3 месяца меньше.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Двое мужчин в возрасте 30 и 54 года пытались переправить через государственную границу 3 лиц цыганской национальности. За то, что «проводники» помогут им попасть в Российскую Федерацию, нелегалы должны были заплатить 12 тыс. российских рублей.
Переправу организовали ночью. Один из осужденных металлическими кусачками пытался повредить колючую проволоку и сделать проход через границу неподалеку с. Пески Двуречанского района. Другой - следил, чтобы противоправные действия не заметили пограничники.
Однако пересечь границу незамеченными им не удалось. Нелегалов зафиксировали тепловизоры, после чего их сразу задержали сотрудники пограничной службы.
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