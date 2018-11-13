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13.11.2018  17:59   

Мужчины, организовавшие незаконную переправу через границу, приговорены к немалым срокам

Приговором Двуречанского районного суда двух местных жителей признали виновными в организации незаконной переправки людей через государственную границу.


// Facebook

Один из них приговорен к 7,5 годам за решеткой, другому назначено наказание на 3 месяца меньше.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Двое мужчин в возрасте 30 и 54 года пытались переправить через государственную границу 3 лиц цыганской национальности. За то, что «проводники» помогут им попасть в Российскую Федерацию, нелегалы ​​должны были заплатить 12 тыс. российских рублей.
 
Переправу организовали ночью. Один из осужденных металлическими кусачками пытался повредить колючую проволоку и сделать проход через границу неподалеку с. Пески Двуречанского района. Другой - следил, чтобы противоправные действия не заметили пограничники.

Однако пересечь границу незамеченными им не удалось. Нелегалов зафиксировали тепловизоры, после чего их сразу задержали сотрудники пограничной службы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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