14.11.2018 08:46

Суд по ДТП на Сумской: адвокат Дронова потребовал отвода экспертов института Бокариуса, суд отказал в допросе медсестры и специалистов, проводивших психиатрическую экспертизу Зайцевой

Эксперты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль обвиняемого остановился за линией, заехав на перекресток на 90 см.



//newsroom.kh.ua

На заседании 13 ноября по делу о ДТП на Сумской были заслушаны результаты экспертизы и заявление адвоката, сообщает NewsRoom.



Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль Геннадия Дронова остановится за линией светофора, передняя часть иномарки находилась на перекрестке. После этого адвокат обвиняемого потребовал отвода экспертов, однако его выступление было прервано из-за проблем со звукозаписывающей аппаратурой.



Судья Виктор Попрас объявил технический перерыв. Сразу после этого вторая обвиняемая Алена Зайцева пожаловалась на тошноту, заявила об ухудшении самочувствия и попросила, чтобы ее вывели из "аквариума". Вскоре девушку завели обратно в камеру, около 15:00 заседание возобновилось в другом зале.

Защита участницы жуткой аварии в центре Харькова Алены Зайцевой выступила против допроса на суде осматривавшей ее медсестры. Соответствующее заявление сделал адвокат Евгений Мельниченко.



Лариса Матвеева, представляющая интересы семей погибших Александра Евтеева и Дианы Берченко, попросила суд приобщить к материалам дела чеки о возврате денежных средств, переданных близким жертв, а также ответ из Министерства охраны здоровья о несоответствии судмедэкспертизы нормам закона. Кроме того, по мнению адвоката, необходим допрос экспертов-психиатров и медсестры, которая брала кровь у Алены Зайцевой после ДТП. Против последнего пункта выступила защита водителя Lexus.



Свое несогласие с данной позицией высказал юрист Дмитрий Марцонь, который представляет интересы близких погибших Нины Кобисевой, Аллы и Анастасии Сокол, а также Натальи Умаевой. По его мнению, если защита участницы жуткой аварии предоставляет видео с нагрудных камер во время осмотра Зайцевой, то необходим также допросить медсестру, которая его проводила.



Представители обвинения, в свою очередь, заявили, что не против приобщения чеков и письма МОЗ, однако не видят необходимости в заслушивании показаний медиков. Суд отклонил требования адвокатов потерпевших о допросе медсестры и специалистов, проводивших психиатрическую экспертизу.



Следующее заседание суда запланировано на 20 ноября.