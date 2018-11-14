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14.11.2018  10:18   

Патрульные спасли пожилого харьковчанина от сгоревшей кастрюли

Вызов поступил из одной из многоэтажек по улице Героев Труда.


// Facebook

Правоохранителям позвонил сосед, который увидел дым из квартиры.

Сообщив о происшествии спасателям, патрульные отправились по указанному адрeсу.

Вместе с ГСЧСниками они попали в задымленную квартиру, и на полу увидели пожилого мужчину. Оказалось, горела кастрюля, которую 80-летний жилец не мог снять с плиты.

Причину задымлeння ликвидировали, пострадавшего вывели в безопасное место и вызвали бригаду скорой.

Тэги:  пожар, харьков
 
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