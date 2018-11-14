Патрульные спасли пожилого харьковчанина от сгоревшей кастрюли

Вызов поступил из одной из многоэтажек по улице Героев Труда.
Правоохранителям позвонил сосед, который увидел дым из квартиры.
Сообщив о происшествии спасателям, патрульные отправились по указанному адрeсу.
Вместе с ГСЧСниками они попали в задымленную квартиру, и на полу увидели пожилого мужчину. Оказалось, горела кастрюля, которую 80-летний жилец не мог снять с плиты.
Причину задымлeння ликвидировали, пострадавшего вывели в безопасное место и вызвали бригаду скорой.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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