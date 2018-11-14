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14.11.2018  09:28   

ДТП на Сумской: пострадали три человека (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 13 ноября в районе дома 87 по улице Сумской.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Mersedes, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, в столкновении пострадали водитель и два пассажира Daewoo. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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