ДТП на Сумской: пострадали три человека (ФОТО)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 13 ноября в районе дома 87 по улице Сумской.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Mersedes, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, в столкновении пострадали водитель и два пассажира Daewoo. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративная группа.
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