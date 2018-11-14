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14.11.2018  09:41   

Пограничникам предлагали деньги за незаконный вывоз ребенка в Россию

На Харьковщине мужчина предлагал пограничникам 50 долларов США за беспрепятственный вывоз ребенка за границу.


// Госпогранслужба

Ночью, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыла гражданка Украины с ребенком. Ее сопровождал мужчина, также гражданин Украины. Они пешком направлялись в Россию.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что у женщины отсутствует нотариально заверенное согласие от отца на вывоз ребенка за границу.

В ходе разъяснения правоохранителями порядка пересечения границы несовершеннолетними гражданами мужчина, который сопровождал женщину с ребенком, предложил пограничному наряду денежное вознаграждение в размере 50 долларов США за содействие в беспрепятственном пересечении границы ребенком.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт ее дачи задокументировали и после составления всех необходимых документов гражданина передали сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  взятка, пограничники, харьков
 
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