Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: пострадавшего из машины вырезали спасатели (ФОТО)
14.11.2018  09:59   

Смертельное ДТП под Харьковом: пострадавшего из машины вырезали спасатели (ФОТО)

Авария на трассе Харьков – Киев, на участке Коротич-Люботин произошла около девяти часов вечера 13 ноября.


// ГСЧС

Там произошло лобовое столкновение грузовика и автомобиля ВАЗ-2105.

Водитель ВАЗа погиб на месте. Пассажира автомобиля сотрудники ГСЧС освободили из искореженной легковушки и передали медикам, сообщили в ГУ ГСЧС.

Тэги:  дтп, харьков
 
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