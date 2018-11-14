Смертельное ДТП под Харьковом: пострадавшего из машины вырезали спасатели (ФОТО)

Авария на трассе Харьков – Киев, на участке Коротич-Люботин произошла около девяти часов вечера 13 ноября.
Там произошло лобовое столкновение грузовика и автомобиля ВАЗ-2105.
Водитель ВАЗа погиб на месте. Пассажира автомобиля сотрудники ГСЧС освободили из искореженной легковушки и передали медикам, сообщили в ГУ ГСЧС.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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