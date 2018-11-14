Догонялки по-салтовки: машины вдребезги, водитель в больнице (ФОТО)

Около 20:30 13 ноября патрульным поступила информация о ДТП на пр. Юбилейном, 45.
Там столкнулись автомобили Нуundai Elantra и ВАЗ 2171 Приора.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Нуundai Elantra.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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