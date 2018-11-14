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14.11.2018  10:09   

Догонялки по-салтовки: машины вдребезги, водитель в больнице (ФОТО)

Около 20:30 13 ноября патрульным поступила информация о ДТП на пр. Юбилейном, 45.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Нуundai Elantra и ВАЗ 2171 Приора.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя Нуundai Elantra.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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