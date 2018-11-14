В садовом кооперативе сгорел мужчина (Обновлено, ФОТО)

Пожар произошел в селе Песчаное Чугуевского района.
В 05.23 в дежурную часть ГУ ГСЧС в области поступило сообщение о пожаре в одном из зданий садового общества.
После локализации пожара было обнаружено тело 72-летнего хозяина дачного дома, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Как рассказали в ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового общества «Жилищник» поступило 14 ноября в 4:44.
На тушение выезжал дежурный караул 38-й Государственной пожарно-спасательной части из соседнего села Старый Салтов на автоцистерне в составе 4-х спасателей.
На момент прибытия подразделения ГСЧС дачный дом горел весь: деревянные конструкции, домашние вещи и мебель на площади около 40 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1946 года рождения.
В 5:45 состоялась локализация огня, а в 7:03 - его полностью ликвидировали.
Причина возникновения пожара устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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