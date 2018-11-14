14.11.2018 15:02

У фальшивых фермеров требуют вернуть 60 гектаров земли

Харьковская местная прокуратура № 2 направила в Печенежского районного суда области 12 исков о возвращении государству из незаконного пользования 60 га сельхозземель.



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Речь идет об участках в Печенежском районе общей стоимостью более 6 млн грн, сообщили в прокуратуре.

Об их незаконной приватизации стало известно в ходе расследования одного из уголовных производств.



Указанные территории в 2014 году получила в аренду гражданка для ведения фермерского хозяйства (ФХ). Однако на самом деле женщина не имела никакого намерения заниматься фермерством, а хотела только бесплатно, вне процедуры земельных торгов, приватизировать землю. Для этого она формально создала фермерское хозяйство, членами которого сделала своих родственников. Только через месяц после создания ФГ 60 га земель разделили между 12 его членами. А еще через полгода они безвозмездно приватизировали эти участки по так называемой процедуре «паи фермерского хозяйства».



Сразу после приватизации земель председатель хозяйства начала его ликвидации. При этом ФХ не просуществовало и одного сельскохозяйственного сезона и ни разу не использовало предоставленную землю по назначению.



Более того, члены хозяйства также получили участки с рядом нарушений. Земли находились в аренде физического лица, а не ФГ, как того требует законодательство для их приватизации; заявлениям о приватизации не приобщены обоснования размера участков и документы, удостоверяющие опыт работы новых собственников в сельском хозяйстве или наличие аграрного образования; передача земель в частную собственность состоялась до прекращения их аренды головой ФГ; размер участков превышал средний размер земельного пая на соответствующей территории; проекты землеустройства не прошли обязательной государственной экспертизы.



Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд.