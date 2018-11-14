14.11.2018 13:19

Под Харькове в сгоревшем доме обнаружен труп старика (ФОТО)

После ликвидации пожара в дачном доме обнаружен погибший 72-летний мужчина.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 14 ноября в 4:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового общества «Жилищник», в селе Песчаное Чугуевского района Харьковской области.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 38-й Государственной пожарно-спасательной части из соседнего села Старый Салтов на автоцистерне в составе 4-х спасателей. На момент прибытия подразделения ДСНС дачный дом весь был охвачен огнем.

В нем горели деревянные конструкции, домашние вещи и мебель на площади около 40 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1946 года рождения.

В 5:45 состоялась локализация огня, а в 7:03 - его полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.