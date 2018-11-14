Неизвестные сообщили о минировании двух школ Харькова

В полицию сообщили о минировании двух школ на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе.
Сообщение о том, что в учебных заведениях заложена взрывчатка, поступила в полицию 14 ноября в 14.52 и 15.29.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Продолжается эвакуация и осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Слабый туман, слабый гололед. Пасмурная погода может проясниться к вечеру. Без существенных осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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