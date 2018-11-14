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14.11.2018  16:11   

Неизвестные сообщили о минировании двух школ Харькова

В полицию сообщили о минировании двух школ на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе.


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Сообщение о том, что в учебных заведениях заложена взрывчатка, поступила в полицию 14 ноября в 14.52 и 15.29.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Продолжается эвакуация и осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков, школа
 
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