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14.11.2018  16:49   

Под Харьковом мужчина забил до смерти знакомого (ФОТО)

Ссора закончилась смертью одного из спорящих.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщате ГУ Нацполиции, вечером 12 ноября на улице в селе Родное Барвенковского района между 47 и 28-летними мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.  
 
В результате 28-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.  От полученных травм мужчина скончался.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - ранее неоднократно судимого 28-летнего парня.
 
  По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. 
 
Подозреваемый задержан в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.  Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.  Он находится в изоляторе временного содержания.  Следствие продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, забил до смерти, харьков
 
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