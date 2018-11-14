14.11.2018 16:49

Под Харьковом мужчина забил до смерти знакомого (ФОТО)

Ссора закончилась смертью одного из спорящих.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщате ГУ Нацполиции, вечером 12 ноября на улице в селе Родное Барвенковского района между 47 и 28-летними мужчинами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

В результате 28-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - ранее неоднократно судимого 28-летнего парня.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.