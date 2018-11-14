На перемене играли игрушечными пистолетами: полицейские расследовали стрельбу в школе

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в учебном заведении.
Ученики 9 класса средней школы на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками. Посетители школы, которые пришли за своими детьми, пожаловались на действия ребят администрации учебного заведения.
Инцидент произошел 13 ноября в Киевском районе. Установлено, что пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался. Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало.
Работники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Слабый туман, слабый гололед. Пасмурная погода может проясниться к вечеру. Без существенных осадков.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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