14.11.2018 17:31

На перемене играли игрушечными пистолетами: полицейские расследовали стрельбу в школе

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в учебном заведении.



// Нацполиция

Ученики 9 класса средней школы на перемене играли игрушечными пистолетами, которые стреляют пластмассовыми шариками. Посетители школы, которые пришли за своими детьми, пожаловались на действия ребят администрации учебного заведения.



Инцидент произошел 13 ноября в Киевском районе. Установлено, что пострадавших от выстрелов нет, за медицинской помощью никто не обращался. Заявлений или сообщений по данному факту в полиции не поступало.



Работники ювенальной превенции взяли объяснения у участников и очевидцев происшествия. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции.