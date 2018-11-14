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14.11.2018  18:49   

ДТП на Сумской: столкнулись Daewoo и Merсedes (ФОТО)

Авария произошла поздно вечером


//hk.npu.gov.ua
Как сообшает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, на улице Сумской произошло столкновение автомобилей «Daewoo» и «Merсedes».
 
Событие произошло 13 ноября около 23-00.
 
В результате аварии 28-летний пассажир автомобиля «Daewoo» получил травмы и ушибы различных частей тела и был доставлен в больницу.
 
Водитель «Merсedes» от освидетельствования отказался.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, daewoo и merсedes, харьков, сумская
 
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