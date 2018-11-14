14.11.2018 18:49

ДТП на Сумской: столкнулись Daewoo и Merсedes (ФОТО)

Авария произошла поздно вечером



//hk.npu.gov.ua

Как сообшает ГУ Нацполиции, по предварительным данным, на улице Сумской произошло столкновение автомобилей «Daewoo» и «Merсedes».

Событие произошло 13 ноября около 23-00.

В результате аварии 28-летний пассажир автомобиля «Daewoo» получил травмы и ушибы различных частей тела и был доставлен в больницу.

Водитель «Merсedes» от освидетельствования отказался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.