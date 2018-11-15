15.11.2018 08:21

За 30 ударов ножницами убийца получил пожизненное

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе приговор Купянского районного суда, которым 27-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.



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Летом 2016 года осужденный пришел в гости к новому знакомому. Мужчины выпивали вместе.



Гость узнал, что товарищ проживает один и решил его убить, чтобы обокрасть дом. Злоумышленник около 30 раз ударил жертву металлическими ножницами в голову, шею и грудь. От полученных травм 44-летний хозяин квартиры умер.



Забирая вещи погибшего, убийца не гнушался ничем - среди украденного были и велосипед, и ковер, и акустическая система. Кроме того, вор забрал мобильный телефон и ключи от квартиры. Он еще несколько дней ходил на место преступления, где находилось тело жертвы, чтобы вынести из дома ценности.



Разоблачили и задержали злоумышленника через несколько дней после совершения убийства.

Мужчина признан виновным в убийстве, разбое и краже (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.2,3 ст. 185 УК Украины).