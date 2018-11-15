Главная Новости Криминал и происшествия Конфликт возле 91-й школы: собачницы побили кормящую мать после ее замечания(ВИДЕО)
15.11.2018  10:19   

Конфликт возле 91-й школы: собачницы побили кормящую мать после ее замечания(ВИДЕО)

Столкновение, после замечания женщины, произошло на Садовом проезде, 18Б.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, поступало несколько сообщений о конфликте граждан по адрeсу Садовый проезд, 18Б.
 
Сейчас матeриал на события занимается Слободской отдел 
 
Напомним, что вчера вечром в соцсетях  появилось сообщение: "Утром сегодня отводила дочку в школу и на территории школы после моей просьбы покинуть стадион, на меня напали собачницы, меня увезли со школы с ЗЧМТ и ушибами живота. 
 
Правда тут только начало, потом подбежали ее товарки и повалили меня уже на ступенях школы и в фойе школы избивали в том числе ногами.
 
А всем пофиг. Куда еще можно обратиться, чтобы возместить ущерб и вообще бороться с выгулом животных на территории учебных заведений"?
Тэги:  конфликт, собачницы, харьков
 
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