Конфликт возле 91-й школы: собачницы побили кормящую мать после ее замечания(ВИДЕО)

15.11.2018 10:19

Столкновение, после замечания женщины, произошло на Садовом проезде, 18Б.

Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, поступало несколько сообщений о конфликте граждан по адрeсу Садовый проезд, 18Б.

Сейчас матeриал на события занимается Слободской отдел

Правда тут только начало, потом подбежали ее товарки и повалили меня уже на ступенях школы и в фойе школы избивали в том числе ногами.

А всем пофиг. Куда еще можно обратиться, чтобы возместить ущерб и вообще бороться с выгулом животных на территории учебных заведений"?