Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с военной скорой: трое пострадавших, женщина и ребенок в операционной (ВИДЕО, ФОТО)
15.11.2018  14:56   

ДТП с военной скорой: трое пострадавших, женщина и ребенок в операционной (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около половины десятого утра 15 ноября на перекрестке Московского проспекта и бульвара Богдана Хмельницкого.


// Патрульная полиция

Как сообщили  пресс-службе патрульной полиции, произошло столкновение автомобилей Богдан-2251 (скорая Нацгвардии) и ВАЗ-2104.

В результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104, которых госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

В ДТП пострадала семья: 38-летний водитель, его 36-летняя жена и семилетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе горсовета, женщина и ребенок - в операционной, мужчина на стадии обследований.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Факт происшествия зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Следственным  отделом решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовному кодексу Украины, сообщили в Нацполиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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