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15.11.2018  16:01   

На Шевченко КамАЗ прижал Mitsubishi

В результате ДТП никто не пострадал.


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Столкновени произзошло 15 ноября около 11:20 на ул. Шевченко, 327/1.

По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ при повороте направо с крайней левой полосы движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался в правой крайней полосе движения.
Пострадавших в происшествии нет.

На водителя автомобиля "КАМАЗ" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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