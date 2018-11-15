На Шевченко КамАЗ прижал Mitsubishi

В результате ДТП никто не пострадал.
Столкновени произзошло 15 ноября около 11:20 на ул. Шевченко, 327/1.
По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ при повороте направо с крайней левой полосы движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался в правой крайней полосе движения.
Пострадавших в происшествии нет.
На водителя автомобиля "КАМАЗ" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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давл.:
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