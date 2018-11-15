На рынках Харьковщины разоблачили рыбу без документов

Харьковский рыбоохранный патруль провел рейды на рынках области.
14 ноября на центральном городском рынке Купянска гражданка сбывала 5 шт. толстолобика, весом 20 кг без разрешительных документов. Своими действиями женщина нарушила порядок приобретения и сбыта объектов животного мира, определенный ст. 7 Закона Украины «О животном мире».
В тот же день в час дня на рынке возле пгт Ковшаровка Купянского района выявлено незаконную продажу 9,5 кг щуки (4 экз.). У продавщицы отсутствовали документы, удостоверяющие законность приобретения и сертификат качества продукции.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира). Материалы дел направят суд для рассмотрения и принятия решения.
Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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давл.:
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