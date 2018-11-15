15.11.2018 16:31

На рынках Харьковщины разоблачили рыбу без документов

Харьковский рыбоохранный патруль провел рейды на рынках области.



// darg.gov.ua

14 ноября на центральном городском рынке Купянска гражданка сбывала 5 шт. толстолобика, весом 20 кг без разрешительных документов. Своими действиями женщина нарушила порядок приобретения и сбыта объектов животного мира, определенный ст. 7 Закона Украины «О животном мире».



В тот же день в час дня на рынке возле пгт Ковшаровка Купянского района выявлено незаконную продажу 9,5 кг щуки (4 экз.). У продавщицы отсутствовали документы, удостоверяющие законность приобретения и сертификат качества продукции.



В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира). Материалы дел направят суд для рассмотрения и принятия решения.



Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.