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15.11.2018  16:31   

На рынках Харьковщины разоблачили рыбу без документов

Харьковский рыбоохранный патруль провел рейды на рынках области.


// darg.gov.ua

14 ноября на центральном городском рынке Купянска гражданка сбывала 5 шт. толстолобика, весом 20 кг без разрешительных документов. Своими действиями женщина нарушила порядок приобретения и сбыта объектов животного мира, определенный ст. 7 Закона Украины «О животном мире».

В тот же день в час дня на рынке возле пгт Ковшаровка Купянского района выявлено незаконную продажу 9,5 кг щуки (4 экз.). У продавщицы отсутствовали документы, удостоверяющие законность приобретения и сертификат качества продукции.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира). Материалы дел направят суд для рассмотрения и принятия решения.

Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по номерам телефонной «горячей линии»: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.

Источник:   Госагентство рыдного хозяйства
 Тэги:  рыбоохранный патруль, рыба, харьков, рынок
 
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