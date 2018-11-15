15.11.2018 15:46

Дачный воришка задержан копами (ФОТО)

Мужчина обокрал дачный дом пенсионерки в Балаклейском районе, укра 50 кг металла.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением о краже в районную полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили с территории ее дачного дома в селе Борщивка более 50 килограммов металлических изделий: посуда, профильный металл. По ее словам, в последний раз она приходила к домовладениям в октябре.

В ходе проведения оперативных мероприятий участковые офицеры Балаклейского отдела полиции установили причастность 35-летнего местного жителя к совершению кражи. Во время общения с полицейскими мужчина признался в содеянном и дал правдивые показания. Участковые также установили, что он нигде не работает и был осужден за имущественные преступления.

Похищенное преступник успел продать за 250 грн.

В настоящее время полицейские проверяют информацию о причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Следственным Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Продолжается досудебное расследование.