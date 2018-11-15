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15.11.2018  15:46   

Дачный воришка задержан копами (ФОТО)

Мужчина обокрал дачный дом пенсионерки в Балаклейском районе, укра 50 кг металла.


//hk.npu.gov.ua
 
 Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением о краже в районную полицию обратилась 63-летняя женщина.  Она рассказала, что неизвестные похитили с территории ее дачного дома в селе Борщивка более 50 килограммов металлических изделий: посуда, профильный металл.  По ее словам, в последний раз она приходила к домовладениям в октябре.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий участковые офицеры Балаклейского отдела полиции установили причастность 35-летнего местного жителя к совершению кражи.  Во время общения с полицейскими мужчина признался в содеянном и дал правдивые показания.  Участковые также установили, что он нигде не работает и был осужден за имущественные преступления.
 
Похищенное преступник успел продать за 250 грн.
 
 В настоящее время полицейские проверяют информацию о причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений.
 
 Следственным Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
 
 Продолжается досудебное расследование.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дачный вор, обкрал пенсионерку, харьков
 
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