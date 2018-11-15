Главная Новости Криминал и происшествия На углу Веснина и Мироносицкой – пожар
15.11.2018  18:05   

На углу Веснина и Мироносицкой – пожар

На месте работают спасатели ГСЧС, патрульные, бригада скорой помощи.


// NewsRoom

Задымление возникло в одной из квартир в доме №94 по улице Мироносицкой, собщили  пресс-службе Нацполиции.

Информацию о ЧП подтвердили также в ГУ ГСЧС.

«Сигнал поступил в 16:29. По предварительным данным, на четвертом этаже четырехэтажного здания произошел пожар в квартире. На место были направлены три отделения на автоцистернах, автолестница, а также разведывательная группа», – сообщил NewsRoom помощник начальника ГСЧС Игорь Лупандин.


 

Тэги:  пожар, харьков
 
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