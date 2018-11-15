15.11.2018 18:05

На углу Веснина и Мироносицкой – пожар

На месте работают спасатели ГСЧС, патрульные, бригада скорой помощи.



// NewsRoom

Задымление возникло в одной из квартир в доме №94 по улице Мироносицкой, собщили пресс-службе Нацполиции.



Информацию о ЧП подтвердили также в ГУ ГСЧС.



«Сигнал поступил в 16:29. По предварительным данным, на четвертом этаже четырехэтажного здания произошел пожар в квартире. На место были направлены три отделения на автоцистернах, автолестница, а также разведывательная группа», – сообщил NewsRoom помощник начальника ГСЧС Игорь Лупандин.





