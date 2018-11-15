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15.11.2018  17:51   

Убийство школьницы под Харковом: что нашли копы на месте преступления

Возле трупа нашли деньги и презерватив.


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В районе того места, где было обнаружено тело 15-летней Алисы Онищук, силовики нашли ряд вещественных доказательств.
 
В их числе - мужской ботинок 43-го размера, металлический штопор, носовой платок, влажная салфетка, зеленая резинка для волос, несколько монет номиналом 5, 25 и 50 копеек, а также презерватив и упаковку от него.
 
По данным Единого реестра судебных решений, на теле погибшей были многочисленные синяки и ссадины: кровоподтек на верхнем и нижнем веках левого глаза, ссадины на подбородке слева и шее справа, на грудной клетки, левой кисти и на ногах.
 
Кроме того, для установления обстоятельств преступления полиция намерена проверить данные о телефонных переговорах в радиусе действия нескольких десятков базовых станций операторов мобильной связи "Водафон", "Лайфселл" и "Киевстар". Следователь обратился в суд, чтобы компании сообщили номера абонентов, которые находились в зоне действия этих станций  в день убийства Алисы - с полуночи до 13.00 2 ноября.
 
Всего по делу назначено более 20 экспертиз.
 
Источник:   Реестр судебных решений
 Тэги:  убийство, школьница, харьков
 
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