15.11.2018 17:51

Убийство школьницы под Харковом: что нашли копы на месте преступления

Возле трупа нашли деньги и презерватив.



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В районе того места, где было обнаружено тело 15-летней Алисы Онищук, силовики нашли ряд вещественных доказательств.

В их числе - мужской ботинок 43-го размера, металлический штопор, носовой платок, влажная салфетка, зеленая резинка для волос, несколько монет номиналом 5, 25 и 50 копеек, а также презерватив и упаковку от него.

По данным Единого реестра судебных решений, на теле погибшей были многочисленные синяки и ссадины: кровоподтек на верхнем и нижнем веках левого глаза, ссадины на подбородке слева и шее справа, на грудной клетки, левой кисти и на ногах.

Кроме того, для установления обстоятельств преступления полиция намерена проверить данные о телефонных переговорах в радиусе действия нескольких десятков базовых станций операторов мобильной связи "Водафон", "Лайфселл" и "Киевстар". Следователь обратился в суд, чтобы компании сообщили номера абонентов, которые находились в зоне действия этих станций в день убийства Алисы - с полуночи до 13.00 2 ноября.

Всего по делу назначено более 20 экспертиз.