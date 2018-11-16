Как на Салтовке котов из подвального плена спасали (ВИДЕО)

Двое пушистых созданий, спасаясь от собаки, оказались в западне.
Как собщают соцсети, на улице Бучмы, 32 местная жительница Светлана опекается местными котиками.
Накануне дворовая собака решила погонять двух пушистиков женщины.
В результате она "отправила" котов в подвал дома.
Они, перепуганные, видимо, хотели спрятаться понадежнее и разместились в щели между несущими стенами.
Друг на друге, чтобы тот, кто вверху, был на "стреме".
Собака убежала - опасность миновала, но вылезти коты не могли.
Светлана была свидетелем всей этой истории и знала, где находятся коты.
Одного ей удалось достать вместе с местными жителями, а второй, который был внизу, хорошо застрял.
Тогда Светлана вызвала помощь.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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