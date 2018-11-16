16.11.2018 12:49

Как на Салтовке котов из подвального плена спасали (ВИДЕО)

Двое пушистых созданий, спасаясь от собаки, оказались в западне.

Как собщают соцсети, на улице Бучмы, 32 местная жительница Светлана опекается местными котиками.

Накануне дворовая собака решила погонять двух пушистиков женщины.

В результате она "отправила" котов в подвал дома.

Они, перепуганные, видимо, хотели спрятаться понадежнее и разместились в щели между несущими стенами.

Друг на друге, чтобы тот, кто вверху, был на "стреме".

Собака убежала - опасность миновала, но вылезти коты не могли.

Светлана была свидетелем всей этой истории и знала, где находятся коты.

Одного ей удалось достать вместе с местными жителями, а второй, который был внизу, хорошо застрял.

Тогда Светлана вызвала помощь.