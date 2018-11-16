В Харькове тушат масштабный пожар: дым видно за много километров

На пожаре работают 40 спасателей
Около семи часов утра в Фроловском переулке, 1/3 загорелась хозяйственная постройка с отходами пиломатериалов, принадлежащая одному из частных предприятий города.
«Около 07:06 на место были направлены семь бригад на автоцистернах, а также одна аварийно-спасательная машина. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В 07:56 огонь удалось локализовать. Сейчас спасатели проводят разборку и проливку", - рассказал NewsRoom помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин.
Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Причина возгорания будет устанавливаться, когда огнеборцы потушат здание.
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