16.11.2018 10:47

В Харькове тушат масштабный пожар: дым видно за много километров

На пожаре работают 40 спасателей



// NewsRoom

Около семи часов утра в Фроловском переулке, 1/3 загорелась хозяйственная постройка с отходами пиломатериалов, принадлежащая одному из частных предприятий города.



«Около 07:06 на место были направлены семь бригад на автоцистернах, а также одна аварийно-спасательная машина. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В 07:56 огонь удалось локализовать. Сейчас спасатели проводят разборку и проливку", - рассказал NewsRoom помощник начальника ГСЧС области Игорь Лупандин.



Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Причина возгорания будет устанавливаться, когда огнеборцы потушат здание.