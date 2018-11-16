Главная Новости Криминал и происшествия От фонаря на ФЭДе загорелась крыша цеха
16.11.2018  10:59   

От фонаря на ФЭДе загорелась крыша цеха

Пожар тушили два часа, пострадавших нет.


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Возгорание произошло в шесть часов вечера 15 ноября, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

«В 18.01 от возгорания фонаря освещения произошел пожар на крыше термического отделения корпуса №5 завода ФЭД», – говорится в сообщении.

Огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров.

Пожарные локализовали огонь в 18.40, в 19.50 возгорание было ликвидировано.

Пострадавших нет.

Тэги:  пожар, харьков
 
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