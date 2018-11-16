От фонаря на ФЭДе загорелась крыша цеха

Пожар тушили два часа, пострадавших нет.
Возгорание произошло в шесть часов вечера 15 ноября, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
«В 18.01 от возгорания фонаря освещения произошел пожар на крыше термического отделения корпуса №5 завода ФЭД», – говорится в сообщении.
Огонь распространился на площадь в 15 квадратных метров.
Пожарные локализовали огонь в 18.40, в 19.50 возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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