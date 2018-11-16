От фонаря на ФЭДе загорелась крыша цеха

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 ноября Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 16 ноября С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.