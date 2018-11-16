Главная Новости Криминал и происшествия Тело мужчины нашли в выжженной траве под Харьковом
16.11.2018  11:17   

Тело мужчины нашли в выжженной траве под Харьковом

Пожар произошел 15 ноября в Изюме.


// ГСЧС

Об этом сообщили в оперативной своде ХОГА.

15 ноября в 15.48 произошло возгорание сухой травы на перекрестке ул. Разина и ул.Московская. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1951 года рождения», – говорится в сообщении.

Тэги:  пожар, харьков
 
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