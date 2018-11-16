Тело мужчины нашли в выжженной траве под Харьковом

Пожар произошел 15 ноября в Изюме.
Об этом сообщили в оперативной своде ХОГА.
15 ноября в 15.48 произошло возгорание сухой травы на перекрестке ул. Разина и ул.Московская. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1951 года рождения», – говорится в сообщении.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
влажн.:
давл.:
ветер: