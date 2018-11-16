ДТП на Широнинцев: выезжающий со двора ВАЗ решил стать главным на дороге (ФОТО)

Авария проищошла сразу после полуночи в ночь на 16 ноября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 50.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-21033 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "ВАЗ" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Вину водителя определит суд.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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давл.:
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