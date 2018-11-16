16.11.2018 11:44

ДТП на Широнинцев: выезжающий со двора ВАЗ решил стать главным на дороге (ФОТО)

Авария проищошла сразу после полуночи в ночь на 16 ноября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 50.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-21033 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю Daewoo и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "ВАЗ" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Вину водителя определит суд.