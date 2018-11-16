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16.11.2018  11:49   

На Салтовке автомобили сыграли в салочки (ФОТО)

Столкновение произошло около половины шестого вечера 15 ноября на улице Акадeмика Барабашова, 46.


// Facebook

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Prado не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Skoda. От удара автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем Samand./

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Prado патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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