На Салтовке автомобили сыграли в салочки (ФОТО)

Столкновение произошло около половины шестого вечера 15 ноября на улице Акадeмика Барабашова, 46.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Prado не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Skoda. От удара автомобиль Skoda столкнулся с автомобилем Samand./
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Prado патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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