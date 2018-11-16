16.11.2018 11:58

Пожар на производстве пиломатериалов потушен (ВИДЕО, ФОТО)

В 10.56 возгорание было полностью ликвидировано.



// ГСЧС

Напомним, сообщение о пожаре на частной территории по Фроловскому преулку 3/1 поступило 16 ноября в 7:06.



На место происшествия немедленно выехали 6 подразделений ДСНС на автоцистернах и аварийно-спасательном автомобиле.



На момент прибытия пожарных горели хозяйственные постройки, лесо- и пиломатериалы, а также их отходы на площади около 500 м. Кв.



В 7:56 возгорание удалось локализовать. В 10:56 пожар полностью ликвидирован.