Пожар на производстве пиломатериалов потушен (ВИДЕО, ФОТО)

В 10.56 возгорание было полностью ликвидировано.
Напомним, сообщение о пожаре на частной территории по Фроловскому преулку 3/1 поступило 16 ноября в 7:06.
На место происшествия немедленно выехали 6 подразделений ДСНС на автоцистернах и аварийно-спасательном автомобиле.
На момент прибытия пожарных горели хозяйственные постройки, лесо- и пиломатериалы, а также их отходы на площади около 500 м. Кв.
В 7:56 возгорание удалось локализовать. В 10:56 пожар полностью ликвидирован.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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