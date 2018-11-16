Автомобиль, находящийся в международном розыске, пытались вывезти в Россию

Угнанного «нелегала» вычислили в пункте пропуска «Гоптовка».
В «Гоптовке» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «BMW», под управлением 50 - летнего гражданина Украины.
Во время оформления транспортного средства пограничниками было установлено, что он с июля 2018 находится международном розыске, как похищенный.
Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола. Сам автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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