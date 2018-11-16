Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль, находящийся в международном розыске, пытались вывезти в Россию
16.11.2018  14:26   

Автомобиль, находящийся в международном розыске, пытались вывезти в Россию

Угнанного «нелегала» вычислили в пункте пропуска «Гоптовка».


// Госпогранслужба

В «Гоптовке» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «BMW», под управлением 50 - летнего гражданина Украины.

Во время оформления транспортного средства пограничниками было установлено, что он с июля 2018 находится международном розыске, как похищенный.

Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола. Сам автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  угон, розыск, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 Криминал и происшествия Россиянин на угнанном автомобиле пытался въехать в Украину 28.08 Криминал и происшествия У жителя области угнали дорогую иномарку 13.08 Криминал и происшествия Харьковские подростки «пошалили» на 5 лет тюрьмы (ФОТО)
 
 

Видео

Не на улице, а в тепле. В городском центре реинтеграции бездомных растёт количество посетителей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 