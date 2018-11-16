16.11.2018 14:26

Автомобиль, находящийся в международном розыске, пытались вывезти в Россию

Угнанного «нелегала» вычислили в пункте пропуска «Гоптовка».



// Госпогранслужба

В «Гоптовке» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «BMW», под управлением 50 - летнего гражданина Украины.

Во время оформления транспортного средства пограничниками было установлено, что он с июля 2018 находится международном розыске, как похищенный.



Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола. Сам автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции.