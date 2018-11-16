Подростка, сбежавшего из приемной семьи, доставили в больницу с переохлаждением

Несколько дней 16-летняя девушка пряталась в заброшенных домах.
13 ноября в дежурную часть Коломакского отделения полиции поступило обращение об исчезновении 16-летней девочки, воспитанницы приемной семьи, которая ушла из дома 12 ноября.
На поиск ребенка был задействован весь личный состав Валковского отдела и Коломакского отделения полиции, работники ювенальной превенции и уголовного розыска ГУНП в области, спасатели, представители общественного формирования и местные жители.
15 ноября девочку нашли в пгт Коломак. С ее слов стало известно, что из дома она ушла по собственному желанию и два дня скрывалась в заброшенных домах.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. В связи с переохлаждением ребенка доставили в Валковского больницы.
В настоящее время решается вопрос о привлечении опекунов девушки к ответственности.
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