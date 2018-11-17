17.11.2018 09:43

В сети появилось видео с первыми словами Зайцевой после ДТП (ВИДЕО)

На видео видно, что Зайцеву волнует только осколок стекла в ноге ее подруги.



unian.ua

В сети обнародовали видео с бодикамер сотрудников полиции, которые работали на месте аварии с Еленой Зайцевой в Харькове.

Согласно кадрам документов у девушки водительского удостоверения при себе не было. Однако при рассмотрении дела этот факт не стали афишировать.

На видео видно, что Зайцеву волнует только осколок стекла в ноге ее подруги.