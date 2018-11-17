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17.11.2018  09:43   

В сети появилось видео с первыми словами Зайцевой после ДТП (ВИДЕО)

На видео видно, что Зайцеву волнует только осколок стекла в ноге ее подруги.


unian.ua
В сети обнародовали видео с бодикамер сотрудников полиции, которые работали на месте аварии с Еленой Зайцевой в Харькове.
 
Согласно кадрам документов у девушки водительского удостоверения при себе не было. Однако при рассмотрении дела этот факт не стали афишировать.
 
На видео видно, что Зайцеву волнует только осколок стекла в ноге ее подруги.
 
Источник:   Судебно-юридическая газета
 Тэги:  дтп на сумской, харьков
 
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