В сети появилось видео с первыми словами Зайцевой после ДТП (ВИДЕО)

На видео видно, что Зайцеву волнует только осколок стекла в ноге ее подруги.
прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – обычные занятия принесут море удовольствия. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить.
Обещанный в выходные снегопад пока в пути. Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла днем и без существенных осадков.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
влажн.:
давл.:
ветер: