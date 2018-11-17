17.11.2018 14:13

18-летний разбойник отобрал у иностранца телефон, ключи и деньги, которые не лежали в квартире (ФОТО)

Ограбление марокканца произошло на улице 23 Августа.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по подозрению в совершении данного преступления оперативники Шевченковского отдела полиции задержали 18-летнего харьковчанина.

Информация о разбойном нападении на иностранного студента поступило в полицию 14 ноября. На улице 23 Августа злоумышленник с применением физического насилия завладел мобильным телефоном, деньгами, ключами от квартиры и личными документами 18-летнего гражданина Марокко.

В течение нескольких дней сотрудники отдела криминальной полиции Шевченковского района разоблачили злоумышленника. Им оказался ровесник ограбленного из Харькова.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас юноше сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.