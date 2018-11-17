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17.11.2018  17:30   

Мужчина из ревности чуть не убил жену и ее подругу

Под Харьковом задержан мужчина за совершение двойного покушения на убийство


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 ноября в 19.49 в Змиевский отдел полиции поступило сообщение со службы «102» о доставлении в местную больницу 43 и 66-летних женщин с множественными телесными повреждениями.
 
Полицейские установили, что по месту жительства 66-летней жительницы пгт Слободский во время совместного розпития спиртного 54-летний мужчина из-за ревности учинил ссору со своей 43-летней женой.
 
Потом дома взял металлическую монтировку, вернулся в квартиру, где находились женщины, и избил их металлическим предметом.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинського, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение на убийство, ревность, харьков
 
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