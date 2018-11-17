Вечернее ДТП: немцу не повезло попасть под КрАЗ (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 ноября прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – обычные занятия принесут море удовольствия. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Обещанный в выходные снегопад пока в пути. Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла днем и без существенных осадков.