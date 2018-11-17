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17.11.2018  18:20   

Вечернее ДТП: немцу не повезло попасть под КрАЗ (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке площади Героев Небесной Сотни и улицы Руставели.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции ,16.11.2018 года, около 21 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке площади Героев Небесной Сотни и улицы Руставели.
 
 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль "Volkswagen" и автомобиль "КрАЗ".
 
 В результате происшествия бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу водителя автомобиля "Volkswagen".
 
 Событие оформляла следственно-оперативная группа.
 
Тэги:  дтп, volkswagen и краз, харьков
 
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