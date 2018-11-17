Главная Новости Криминал и происшествия Трагедия на гиблом месте трассы: пострадали восемь харьковчан (ФОТО)
17.11.2018  19:14   

Трагедия на гиблом месте трассы: пострадали восемь харьковчан (ФОТО)

Смертельное лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 10-й модели и Hyundai.


//pl.npu.gov.ua
Как сообщают Факты, на автотрассе Киев — Харьков, в которой пострадали восемь человек, произошла сегодня, 17 ноября, в 12.30 в селе Широкое Великобагачанского района Полтавской области.
 
Здесь практически лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 10-й модели и Hyundai.
 
В результате один из пассажиров ВАЗа погиб на месте происшествия, а остальные, среди которых двое несовершеннолетних, с тяжелыми травмами были доставлены в Миргородскую райбольницу. Некоторых пострадавших спасателям пришлось доставать с помощью специальных приспособлений.
 
«Обстоятельства ДТП пока устанавливаются, — рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — На данный момент известно, что оба автомобиля имеют харьковскую регистрацию. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение»)».
 
В полиции отмечают, что дорожное полотно на участке, где случилась авария, находится в хорошем состоянии. Скорее всего, имел место неосторожный обгон на узком отрезке трассы (рядом идут ремонтные работы). А среди водителей это место имеет плохую репутацию. Говорят, автострада проходит через бывшее кладбище, поэтому здесь довольно часто происходят ДТП с тяжелыми последствиями.
 
Тэги:  дтп, восемь пострадавших, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.11 Криминал и происшествия Вечернее ДТП: немцу не повезло попасть под КрАЗ (ФОТО) 16.11 Криминал и происшествия На Салтовке автомобили сыграли в салочки (ФОТО) 16.11 Криминал и происшествия ДТП на Широнинцев: выезжающий со двора ВАЗ решил стать главным на дороге (ФОТО)
 
 

Видео

Пикет "с привкусом" политики состоялся в Харькове под горсоветом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 