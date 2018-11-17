17.11.2018 19:14

Трагедия на гиблом месте трассы: пострадали восемь харьковчан (ФОТО)

Смертельное лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 10-й модели и Hyundai.



//pl.npu.gov.ua

Как сообщают Факты, на автотрассе Киев — Харьков, в которой пострадали восемь человек, произошла сегодня, 17 ноября, в 12.30 в селе Широкое Великобагачанского района Полтавской области.

Здесь практически лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 10-й модели и Hyundai.

В результате один из пассажиров ВАЗа погиб на месте происшествия, а остальные, среди которых двое несовершеннолетних, с тяжелыми травмами были доставлены в Миргородскую райбольницу. Некоторых пострадавших спасателям пришлось доставать с помощью специальных приспособлений.

«Обстоятельства ДТП пока устанавливаются, — рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — На данный момент известно, что оба автомобиля имеют харьковскую регистрацию. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение»)».

В полиции отмечают, что дорожное полотно на участке, где случилась авария, находится в хорошем состоянии. Скорее всего, имел место неосторожный обгон на узком отрезке трассы (рядом идут ремонтные работы). А среди водителей это место имеет плохую репутацию. Говорят, автострада проходит через бывшее кладбище, поэтому здесь довольно часто происходят ДТП с тяжелыми последствиями.