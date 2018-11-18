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18.11.2018  12:21   

В сети появилось видео камеры, в которой сидит Зайцева (ВИДЕО)

Харьковское СИЗО, в котором находится обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской, посетили журналисты.


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«Камера, где содержится Зайцева, в целом рассчитана на 14 человек. На данный момент там содержится 10 женщин. Все женщины, с которыми живет в камере Зайцева, привлекаются к ответственности за совершение тяжелых преступлений: тяжкие телесные повреждения, оборот наркотиков и грабежи», — рассказал замглавы учреждения Дмитрий Холод.
 
Он также отметил, что камера Зайцевой оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью, есть обособленный санузел и телевизор.
 
В СИЗО также заявили, что к скандальной Зайцевой никого не пускают, а личные встречи с обвиняемой разрешены только с адвокатом, которая, как и мать, тоже посещает подзащитную в учреждении.
 
По словам Холода, Зайцева уже привыкла к новым реалиям жизни, а за медицинской помощью она ни разу не обращалась, но несколько раз беседовала со штатным психологом.
 
Источник:   Судебно-юридическая газета
 Тэги:  cvthntkmyjt дтп на сумской, камера зайцевой, харьков
 
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