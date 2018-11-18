18.11.2018 12:21

В сети появилось видео камеры, в которой сидит Зайцева (ВИДЕО)

Харьковское СИЗО, в котором находится обвиняемая в смертельном ДТП на Сумской, посетили журналисты.



057.ua

«Камера, где содержится Зайцева, в целом рассчитана на 14 человек. На данный момент там содержится 10 женщин. Все женщины, с которыми живет в камере Зайцева, привлекаются к ответственности за совершение тяжелых преступлений: тяжкие телесные повреждения, оборот наркотиков и грабежи», — рассказал замглавы учреждения Дмитрий Холод.

Он также отметил, что камера Зайцевой оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью, есть обособленный санузел и телевизор.

В СИЗО также заявили, что к скандальной Зайцевой никого не пускают, а личные встречи с обвиняемой разрешены только с адвокатом, которая, как и мать, тоже посещает подзащитную в учреждении.

По словам Холода, Зайцева уже привыкла к новым реалиям жизни, а за медицинской помощью она ни разу не обращалась, но несколько раз беседовала со штатным психологом.