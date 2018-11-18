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18.11.2018  13:14   

Стиральная машина чуть не стала убийцей ребенка

Во время пожара в частном доме спасли мальчика.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, 17 ноября в 19:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Харьковский район, поселок Безлюдовка, ул. 1-го Мая, 10. Из сообщения стало известно о возгорании в одноэтажном жилом флигеле. Об этом рассказали соседи, которые и забили тревогу.
 
К месту происшествия немедленно прибыло пожарно-спасательное отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части, которое работало на другом пожаре неподалеку.
 
Прибыв на место, спасатели выяснили, что все внутренние помещения флигеля были сильно задымлены.
 
Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, они вошли в задымленную зону, где отыскали 6-летнего мальчика и немедленно эвакуировали его наружу.
 
Благодаря оперативным действиям спасателей ребенок не пострадал.
 
Последующей разведкой пожара установлено, что в одной из комнат горела стиральная машина и домашние вещи на площади 5 кв.м.
 
В 19:44 пожар локализован и в 20:10 – ликвидирован. Его причина и убытки устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар из-за стиралки, спасение ребенка, харьков
 
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