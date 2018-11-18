18.11.2018 13:14

Стиральная машина чуть не стала убийцей ребенка

Во время пожара в частном доме спасли мальчика.



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Как сообщает ГУ ГСЧС, 17 ноября в 19:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Харьковский район, поселок Безлюдовка, ул. 1-го Мая, 10. Из сообщения стало известно о возгорании в одноэтажном жилом флигеле. Об этом рассказали соседи, которые и забили тревогу.

К месту происшествия немедленно прибыло пожарно-спасательное отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части, которое работало на другом пожаре неподалеку.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что все внутренние помещения флигеля были сильно задымлены.

Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, они вошли в задымленную зону, где отыскали 6-летнего мальчика и немедленно эвакуировали его наружу.

Благодаря оперативным действиям спасателей ребенок не пострадал.

Последующей разведкой пожара установлено, что в одной из комнат горела стиральная машина и домашние вещи на площади 5 кв.м.

В 19:44 пожар локализован и в 20:10 – ликвидирован. Его причина и убытки устанавливаются.